Albania, in migliaia a Tirana per proteste antigovernative

Migliaia di albanesi si sono radunati nella capitale Tirana per una manifestazione antigovernativa. Almeno 11 agenti della polizia sono rimasti feriti durante le proteste nate per chiedere le dimissioni del premier Edi Rama
Prossimi video
Minneapolis, agenti ICE uccidono uomo durante arresto
Mondo
New York, esplosione nel Bronx: diversi feriti
Mondo
Minneapolis, un altro uomo ucciso da agenti dell'ICE
Mondo
Minneapolis, nuove proteste e un uomo ucciso dall'ICE
Mondo
Ucraina, nuovi colloqui di pace ad Abu Dhabi sono vicini
Mondo
Minneapolis, 37enne ucciso da agenti dell'ICE: il momento dello sparo
Mondo
Groenlandia, a Nuuk inizio esercitazioni forze armate danesi
Mondo