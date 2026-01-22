Grecia, ondata di maltempo colpisce Atene: una vittima

In Grecia una forte ondata di maltempo ha investito la città di Atene, dove le piogge torrenziali hanno allagato strade, case e attività commerciali. Nel sobborgo meridionale di Glyfada l’acqua ha invaso le case e una donna è morta dopo essere stata investita da un'auto trascinata via dalle inondazioni.
