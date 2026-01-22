Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Davos, Trump inaugura Board of Peace per Gaza

Mondo

A Davos il presidente Trump ha inaugurato il Board of Peace insieme a una ventina di leader. Tra i firmatari erano presenti Viktor Orban, Javier Milei e la presidente del Kosovo Vjosa Osmani. Il genero di Donald Trump, Jared Kushner, ha poi presentato il progetto di ricostruzione della Striscia di Gaza.

Prossimi video

Usa, nuovi scontri con agenti ICE a Minneapolis

Mondo

Davos, Trump annuncia piano con Nato per Groenlandia

Mondo

Donald Trump annuncia nuovo “Board of Peace” per Gaza

Mondo

Groenlandia, Giorgia Meloni: dazi Usa sono un errore

Mondo

Groenlandia, Trump annuncia accordo ma mancano dettagli

Mondo

Nato, Rutte: con Trump ottimo incontro e risultato

Mondo