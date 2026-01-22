Davos, Trump inaugura Board of Peace per Gaza

A Davos il presidente Trump ha inaugurato il Board of Peace insieme a una ventina di leader. Tra i firmatari erano presenti Viktor Orban, Javier Milei e la presidente del Kosovo Vjosa Osmani. Il genero di Donald Trump, Jared Kushner, ha poi presentato il progetto di ricostruzione della Striscia di Gaza.
Prossimi video
Usa, nuovi scontri con agenti ICE a Minneapolis
Mondo
Davos, Trump annuncia piano con Nato per Groenlandia
Mondo
Donald Trump annuncia nuovo “Board of Peace” per Gaza
Mondo
Groenlandia, Giorgia Meloni: dazi Usa sono un errore
Mondo
Groenlandia, Trump annuncia accordo ma mancano dettagli
Mondo
Nato, Rutte: con Trump ottimo incontro e risultato
Mondo
Trump: su Groenlandia grande accordo, durerà per sempre
Mondo