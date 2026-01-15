Ucraina, attacco a rete elettrica: blackout in diverse città

L’esercito russo ha lanciato un attacco con missili e droni contro le centrali elettriche, le sottostazioni e le linee di trasmissione dell'Ucraina. Il bombardamento ha prodotto interruzioni di corrente in diverse città del Paese.
