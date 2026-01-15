Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ucraina, attacco a rete elettrica: blackout in diverse città

Mondo

L’esercito russo ha lanciato un attacco con missili e droni contro le centrali elettriche, le sottostazioni e le linee di trasmissione dell'Ucraina. Il bombardamento ha prodotto interruzioni di corrente in diverse città del Paese.

Prossimi video

Giappone-Corea Sud, Takaichi e Jae Myung suonano K-pop

Mondo

SpaceX, l’ammaraggio anticipato della Crew-11 sulla Terra

Mondo

Caracas, sostenitori di Maduro marciano per il suo rilascio

Mondo

Scontri a Minneapolis, agente spara e ferisce un immigrato

Mondo

Ucraina, Crosetto: "Aiuto a Kiev serve per pace giusta"

Mondo

Ucraina, l'attacco di un drone russo a Leopoli

Mondo