Parigi, marcia per l'Iran: centinaia in piazza del Trocadero

A Parigi centinaia di persone hanno marciato per la città in solidarietà con i manifestanti antigovernativi in Iran. I partecipanti al corteo hanno raggiunto piazza del Trocadéro, di fronte alla Torre Eiffel, portando cartelli con la scritta "Iran libero" e bruciando l'immagine dell'Ayatollah Ali Khamenei.
