Parigi, agricoltori in piazza contro accordo Mercosur

Per la seconda volta in una settimana, gli agricoltori francesi hanno bloccato Parigi con i trattori. La protesta è contro l’accordo UE-Mercosur, che minaccia la produzione locale. I sindacati FNSEA e Coordination Rurale hanno guidato la mobilitazione
