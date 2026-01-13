Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Parigi, agricoltori in piazza contro accordo Mercosur

Mondo

Per la seconda volta in una settimana, gli agricoltori francesi hanno bloccato Parigi con i trattori. La protesta è contro l’accordo UE-Mercosur, che minaccia la produzione locale. I sindacati FNSEA e Coordination Rurale hanno guidato la mobilitazione

Prossimi video

Iran, proteste contro Teheran all'ambasciata a Londra

Mondo

Colombia, veglia per i detenuti bloccati in Venezuela

Mondo

Proteste in Iran, blackout internet e scontri a Teheran

Mondo

Crisi Venezuela, Trentini e Burlò rientrati in Italia

Mondo

Ucraina, nuova pioggia di missili russi su diverse città

Mondo

Strage Svizzera, resta in carcere gestore del Pub

Mondo