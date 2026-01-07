Usa, un robot umanoide fa il croupier al CES di Las Vegas

Un'azienda di robotica ha presentato un robot programmato per fare da croupier ai tavoli da gioco al CES di Las Vegas
