Un testimone italiano, Mattia Odescalchi, riporta a Sky TG24 il racconto di uno dei ragazzi presenti nel locale che ha preso fuoco a Crans Montana e la dinamica che ha innescato il rogo costato la vita a decine di persone. "Da quello che abbiamo saputo, più che altro appreso da uno dei ragazzi che era presente presso il locale - spiega - , è che il locale è strutturato con un piano terreno e un piano sotterraneo, e la festa si teneva al piano sotterraneo. Da quello che c'è stato riferito sembra che quando sono arrivate delle bottiglie di champagne ai tavoli munite di queste candele scintillanti, una di queste bottiglie sia stata poi impugnata da un ragazzo, il quale è salito sulla sulle spalle di un altro ragazzo, e quindi hanno guadagnato quota verso il soffitto. Le scintille di questa candela devono avere quindi intercettato probabilmente una ventola, oppure un condotto di ventilazione e da lì, da quello che ci hanno detto, si è propagato quasi immediatamente l'incendio. Il soffitto ha preso fuoco quasi istantaneamente. A quel punto questo ragazzo che era presente, Ha avuto la prontezza di lasciare la giacca e indirizzarsi verso l'uscita, uscita che è costituita da una da una scala unica, non c'era da quello che ci hanno spiegato un'altra uscita, e ha lasciato subito il il il locale ed è riuscito a mettersi in salvo".