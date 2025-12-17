Washington, esondazione White River: lavori dopo alluvione

Riprese aeree mostrano i lavori di riparazione di una falla nell’argine del White River, nello Stato di Washington, dopo giorni di piogge intense che hanno sommerso abitazioni. Le precipitazioni, causate da tempeste di “atmospheric river”, hanno spinto le autorità a lanciare allerta alluvioni e a impiegare la Guardia Nazionale
