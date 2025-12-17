Offerte Sky
Sydney, cercavano di fermare aggressori: tre persone morte

Mondo

Mentre un negoziante di Sydney viene acclamato come un eroe dopo aver disarmato uno degli uomini armati che hanno sparato durante un evento per la festa ebraica a Bondi Beach, a Sydney, una coppia e un altro uomo, morti dopo aver affrontato fisicamente gli aggressori, vengono ricordati anche per i loro eroici sforzi per salvare le persone a loro vicine.

