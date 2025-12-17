Mentre un negoziante di Sydney viene acclamato come un eroe dopo aver disarmato uno degli uomini armati che hanno sparato durante un evento per la festa ebraica a Bondi Beach, a Sydney, una coppia e un altro uomo, morti dopo aver affrontato fisicamente gli aggressori, vengono ricordati anche per i loro eroici sforzi per salvare le persone a loro vicine.
Prossimi video
Sydney, cercavano di fermare aggressori: tre persone morte
Mondo
Washington, esondazione White River: lavori dopo alluvione
Mondo
Trump ordina blocco navale petroliere sanzionate Venezuela
Mondo
Venezuela, Trump ordina blocco navale di tutte le petroliere
Mondo
Timeline, prosegue il confronto per la pace in Ucraina
Mondo
Attentato Bondi Beach, ispirato dallo Stato Islamico
Mondo
Bondi Beach, 59 capi di accusa per attentatore risvegliato dal coma
Mondo