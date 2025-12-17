Offerte Sky
Trump ordina blocco navale petroliere sanzionate Venezuela

Mondo

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato il blocco di tutte le petroliere sanzionate in entrata e in uscita dal Venezuela, aggiungendo che ora considera i governanti del Paese un'organizzazione terroristica straniera.

