Trump ordina blocco navale petroliere sanzionate Venezuela

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato il blocco di tutte le petroliere sanzionate in entrata e in uscita dal Venezuela, aggiungendo che ora considera i governanti del Paese un'organizzazione terroristica straniera.
