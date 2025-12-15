Marocco, inondazioni a Safi: morte almeno 37 persone

In Marocco la città di Safi è stata colpita da un’inondazione improvvisa che ha provocato la morte di almeno 37 persone. L’acqua ha investito e sommerso circa 70 case nel centro storico e ha creato cumuli di rifiuti e automobili che hanno travolto la città.
