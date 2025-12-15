A New York una folla di persone si è radunata per assistere all'accensione della menorah più grande del mondo. La cerimonia, avvenuta il giorno seguente a una sparatoria durante una celebrazione di Hanukkah in Australia, è stata sorvegliata da decine di agenti di polizia e mezzi di soccorso.
Prossimi video
Hanukkah, a New York folla per l'accensione della menorah
Mondo
Bondi Beach, i genitori eroe che ha disarmato un attentatore
Mondo
Cile, Mori: presidenza si concentrerà su sicurezza e immigrazione
Mondo
Marocco, inondazioni a Safi: morte almeno 37 persone
Mondo
Germania, Zelensky a Berlino da presidente Steinmeier
Mondo
Giornata spazio, Parmitano: lavoro al ritorno sulla Luna
Mondo
Le vittime dell'attacco a Bondi Beach in Australia
Mondo