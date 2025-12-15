Offerte Sky
Hanukkah, a New York folla per l'accensione della menorah

Mondo

A New York una folla di persone si è radunata per assistere all'accensione della menorah più grande del mondo. La cerimonia, avvenuta il giorno seguente a una sparatoria durante una celebrazione di Hanukkah in Australia, è stata sorvegliata da decine di agenti di polizia e mezzi di soccorso.

