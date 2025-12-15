Germania, Zelensky a Berlino da presidente Steinmeier

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato a Berlino il presidente tedesco Steinmeier. Zelensky si trova nella capitale tedesca per un vertice sui negoziati di pace tra l'Ucraina e i rappresentanti degli Stati Uniti, al quale prenderanno parte anche i capi di governo di numerosi Paesi europei.
