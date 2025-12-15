Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

India, visita di Messi a Nuova Delhi: città coperta da smog

Mondo

A Nuova Delhi, in India, la città si prepara ad assistere alla visita del calciatore Lionel Messi. L’atleta visiterà lo stadio Arun Jaitley nell'ultima tappa del suo tour in quattro città del Paese. In sua attesa i tifosi si sono messi in fila al di fuori dello stadio per assistere all’evento.

Prossimi video

Bucarest, diecimila in piazza contro abusi magistratura

Mondo

India, visita di Messi a Nuova Delhi: città coperta da smog

Mondo

Russia, raggiunti meno 45 gradi nella città di Yakutsk

Mondo

Budapest, la corsa dei Babbi Natale in costume da bagno

Mondo

Le vittime dell'attacco a Bondi Beach in Australia

Mondo

Ucraina, Odessa ancora al buio dopo ultimi raid russi

Mondo