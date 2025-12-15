Offerte Sky
Russia, raggiunti meno 45 gradi nella città di Yakutsk

Mondo

In Russia nella città di Yakutsk, capitale della Repubblica di Sacha-Jacuzia, è stata registrata una temperatura di -45 gradi Celsius. La città, abitata da circa 300mila persone, è considerata la più fredda al mondo.

