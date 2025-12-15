In Russia nella città di Yakutsk, capitale della Repubblica di Sacha-Jacuzia, è stata registrata una temperatura di -45 gradi Celsius. La città, abitata da circa 300mila persone, è considerata la più fredda al mondo.
Prossimi video
Bucarest, diecimila in piazza contro abusi magistratura
Mondo
India, visita di Messi a Nuova Delhi: città coperta da smog
Mondo
Russia, raggiunti meno 45 gradi nella città di Yakutsk
Mondo
Budapest, la corsa dei Babbi Natale in costume da bagno
Mondo
Le vittime dell'attacco a Bondi Beach in Australia
Mondo
Ucraina, Odessa ancora al buio dopo ultimi raid russi
Mondo
Merz: non lasciamo che l'Europa sia divisa da nessuno
Mondo