Bucarest, diecimila in piazza contro abusi magistratura

Circa 10.000 persone hanno marciato nella capitale Bucarest, domenica sera, scandendo slogan come "Giustizia, non corruzione", "Vi vediamo" e "Indipendenza, non obbedienza". Migliaia di manifestanti si sono radunati anche in altre città della Romania.
