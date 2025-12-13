India, Messi c'è ma non si vede: tifosi vandalizzano stadio

A Kolkata, in India, migliaia di spettatori hanno affollato lo stadio in attesa della visita del calciatore Lionel Messi. I fan presenti hanno strappato i sedili e invaso il campo dopo che Messi ha fatto solo una breve apparizione. Il primo ministro del Bengala Occidentale si è scusato con l’atleta e ha indetto un'indagine sull'incidente.
