India, Messi c'è ma non si vede: tifosi vandalizzano stadio

A Kolkata, in India, migliaia di spettatori hanno affollato lo stadio in attesa della visita del calciatore Lionel Messi. I fan presenti hanno strappato i sedili e invaso il campo dopo che Messi ha fatto solo una breve apparizione. Il primo ministro del Bengala Occidentale si è scusato con l’atleta e ha indetto un'indagine sull'incidente.