Ad Ashgabat, in Turkmenistan, il presidente russo Vladimir Putin e il presidente turco Tayyip Erdogan hanno deposto delle corone di fiori al Monumento alla Neutralità. I capi di Stato si trovano nel Paese in vista del Forum Internazionale per la Pace e la Sicurezza che si terrà nella capitale.
Ashgabat, omaggio di Erdogan e Putin al Monumento Neutralità
