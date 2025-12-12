Offerte Sky
Ashgabat, omaggio di Erdogan e Putin al Monumento Neutralità

Mondo

Ad Ashgabat, in Turkmenistan, il presidente russo Vladimir Putin e il presidente turco Tayyip Erdogan hanno deposto delle corone di fiori al Monumento alla Neutralità. I capi di Stato si trovano nel Paese in vista del Forum Internazionale per la Pace e la Sicurezza che si terrà nella capitale.

