Grecia, agricoltori in protesta bloccano aeroporto di Creta

Mondo

Sull’isola greca di Creta un gruppo di agricoltori in protesta ha bloccato l’aeroporto locale. La protesta è stata innescata dai ritardi nei finanziamenti dell'UE per l’agricoltura. La polizia ha sparato gas lacrimogeni contro i manifestanti, che hanno risposto lanciando delle pietre.

