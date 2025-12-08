Sull’isola greca di Creta un gruppo di agricoltori in protesta ha bloccato l’aeroporto locale. La protesta è stata innescata dai ritardi nei finanziamenti dell'UE per l’agricoltura. La polizia ha sparato gas lacrimogeni contro i manifestanti, che hanno risposto lanciando delle pietre.
Grecia, agricoltori in protesta bloccano aeroporto di Creta
