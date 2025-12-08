In Siria gli abitanti hanno celebrato il primo anniversario della caduta di Bashar al-Assad e del suo governo. Un anno fa i ribelli comandati dal nuovo presidente siriano, Ahmed al-Sharaa, hanno conquistato Damasco dopo 13 anni di guerra civile. L’ex presidente Bashar al-Assad è fuggito dalla Siria e si è rifugiato in Russia.
Siria, primo anniversario dalla caduta del regime di Assad
