Siria, primo anniversario dalla caduta del regime di Assad

Mondo

In Siria gli abitanti hanno celebrato il primo anniversario della caduta di Bashar al-Assad e del suo governo. Un anno fa i ribelli comandati dal nuovo presidente siriano, Ahmed al-Sharaa, hanno conquistato Damasco dopo 13 anni di guerra civile. L’ex presidente Bashar al-Assad è fuggito dalla Siria e si è rifugiato in Russia.

