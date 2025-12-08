Offerte Sky
Guerra Ucraina, Zelensky e leader europei riuniti a Londra

Mondo

A Londra il primo ministro inglese Starmer ha ricevuto il presidente ucraino Zelensky e i capi di Stato di Germania e Francia per discutere della situazione in Ucraina. Washington ha proposto un piano di cessate il fuoco che accoglie molte delle richieste russe. Gli alleati europei di Kiev hanno invece sostenuto l'Ucraina nel tentativo di migliorare le condizioni di pace.

