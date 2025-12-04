Usa, pubblicate nuove immagini dell’isola di Epstein

Il 19 novembre Donald Trump ha firmato una legge che impone al Dipartimento di Giustizia di desecretare i documenti dell’inchiesta su Jeffrey Epstein. I democratici della House Oversight Committee hanno diffuso foto e video dell’isola privata Little St. James, mostrando strutture esterne e interni della villa. Il materiale potrebbe chiarire ulteriormente le attività del finanziere, legato in passato a Trump e ad altre figure di rilievo. La vicenda resta politicamente sensibile, anche per le pressioni della base trumpiana che chiede trasparenza sulle indagini e sulle circostanze del suicidio di Epstein nel 2019.