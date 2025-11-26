Offerte Black Friday
Venezuela, Maduro guida marcia anti-imperialista a Caracas

Mondo

A Caracas, in Venezuela, il presidente Maduro ha guidato una marcia lungo le strade della città. “Se la patria chiama, avrà le nostre vite, se necessario”, ha detto Maduro rivolgendosi alla folla. Il presidente ha promesso di difendere il Paese da qualsiasi minaccia imperialista o pressione esterna, in particolare da parte degli Stati Uniti.

