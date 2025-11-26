Ucraina, droni russi su Zaporizhzhia: decine di feriti

In Ucraina l’esercito russo ha compiuto un attacco con droni sulla città di Zaporizhzhia. Almeno 12 persone sono state ricoverate in ospedale in seguito alle esplosioni, che hanno distrutto negozi e danneggiato sette condomini.
