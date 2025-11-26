Thailandia, gravi inondazioni a Hat Yai: almeno 33 morti

In Thailandia il maltempo ha provocato gravi inondazioni nella città di Hat Yai. Le piogge hanno allagato il primo piano del principale ospedale, che ospitava 600 pazienti, e almeno 33 persone sono morte a causa di frane ed elettrocuzioni.
