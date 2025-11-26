Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Thailandia, gravi inondazioni a Hat Yai: almeno 33 morti

Mondo

In Thailandia il maltempo ha provocato gravi inondazioni nella città di Hat Yai. Le piogge hanno allagato il primo piano del principale ospedale, che ospitava 600 pazienti, e almeno 33 persone sono morte a causa di frane ed elettrocuzioni.

Prossimi video

Venezuela, Maduro guida marcia anti-imperialista a Caracas

Mondo

Thailandia, gravi inondazioni a Hat Yai: almeno 33 morti

Mondo

Ucraina, droni russi su Zaporizhzhia: decine di feriti

Mondo

Ucraina, Trump ottimista per ora non vedrà Zelensky

Mondo

Sky Tg24 Mondo, la guerra civile in Sudan e la tremenda crisi umanitaria

Mondo

Trump: vedrò Putin e Zelensky, ma solo ad accordo raggiunto

Mondo