Adelphi porta in libreria una lettera di uno dei capifila della letteratura fantastica e horror. L'intervista durante "Incipit", il programma di libri di Sky TG24Tutte le puntate di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24
Prossimi video
Hawaii, eruzione vulcano Kilauea: fontane lava di 120 metri
Mondo
Incipit, Ottavio Fatica racconta H.P. Lovecraft
Mondo
Il talento di Lovecraft riscoperto attraverso le lettere
Mondo
Venezuela, Maduro guida marcia anti-imperialista a Caracas
Mondo
Thailandia, gravi inondazioni a Hat Yai: almeno 33 morti
Mondo
Ucraina, droni russi su Zaporizhzhia: decine di feriti
Mondo
Ucraina, Trump ottimista per ora non vedrà Zelensky
Mondo