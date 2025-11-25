Londra, manifestazione per chiedere tassa sui super ricchi

A Parliament Square, a Londra, decine di manifestanti hanno chiesto al governo di introdurre una tassa sui super-ricchi alla vigilia del bilancio autunnale. Una performer, mascherata da ministra delle Finanze Rachel Reeves, posava accanto a una finta montagna di contanti: secondo gli organizzatori, un’imposta del 2% sui patrimoni oltre 10 milioni di sterline potrebbe generare 24 miliardi. Reeves, che presenterà in questi giorni il molto discusso budget, ha escluso una vera wealth tax, ma ha ammesso che un aumento delle imposte sui più ricchi potrebbe comunque rientrare nelle misure fiscali