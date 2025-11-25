L’Ucraina apre al nuovo piano di pace degli USA

Il 25 novembre fonti statunitensi hanno confermato ai media USA che l’Ucraina avrebbe accettato il nuovo piano di pace elaborato dall’amministrazione Trump, precisando che restano da definire alcuni dettagli tecnici. Il via libera arriva dopo i colloqui di Ginevra tra Washington e Kiev, che hanno ridotto il documento da 28 a 19 punti. A margine, la BBC riferisce di negoziati riservati tra delegazioni USA e russe ad Abu Dhabi, con un secondo incontro possibile nelle prossime ore e nessun commento dal Cremlino. Mosca ha però respinto le modifiche sostenute dai partner europei, giudicandole “non costruttive”. Nella notte nuovi raid russi hanno colpito Kiev causando almeno sei vittime, mentre in Moldavia è stata evacuata l’area di Florești dopo la caduta di un drone.