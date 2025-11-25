Gaza, piogge torrenziali allagano le tende degli sfollati

Il 25 novembre forti piogge hanno allagato strade e tende nei campi di Gaza City e Khan Younis, aggravando le condizioni dei civili sfollati da oltre due anni di conflitto. Molti di loro hanno passato la notte a svuotare l’acqua da tende logore e danneggiate. A Khan Younis centinaia di persone hanno cercato riparo nei mercati. Il governo locale stima danni per 4,5 milioni di dollari e chiede 300.000 nuove tende. L’ONU segnala un deterioramento netto della situazione e sta distribuendo teli, tende e beni essenziali.
