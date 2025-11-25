Timelapse da Gaza City e Khan Younis mostrano scene di vita tra macerie, code per l’acqua e preghiere in una moschea danneggiata. L’offensiva israeliana, iniziata dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, ha causato decine di migliaia di vittime palestinesi e devastato il territorio. La tregua del 9 ottobre ha congelato il conflitto, ma le parti si accusano di violazioni e di frenare il piano di pace americana. Dal 10 ottobre, secondo il ministero di Gaza, almeno 342 palestinesi sono stati uccisi nonostante il cessate il fuoco
Prossimi video
Cina, lanciata la navicella Shenzhou-22 verso Tiangong
Mondo
La vita a Gaza e Khan Younis tra macerie, code e preghiere
Mondo
Londra, manifestazione per chiedere tassa sui super ricchi
Mondo
Australia, una forte grandinata ha colpito il Queensland
Mondo
Usa, Melania Trump riceve l’albero di Natale della Casa Bianca. VIDEO
Mondo
Inondazioni in Thailandia, almeno 13 morti
Mondo
Guerra Russia-Ucraina, raid su Kiev causa morti e feriti
Mondo