La vita a Gaza e Khan Younis tra macerie, code e preghiere

Timelapse da Gaza City e Khan Younis mostrano scene di vita tra macerie, code per l’acqua e preghiere in una moschea danneggiata. L’offensiva israeliana, iniziata dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, ha causato decine di migliaia di vittime palestinesi e devastato il territorio. La tregua del 9 ottobre ha congelato il conflitto, ma le parti si accusano di violazioni e di frenare il piano di pace americana. Dal 10 ottobre, secondo il ministero di Gaza, almeno 342 palestinesi sono stati uccisi nonostante il cessate il fuoco