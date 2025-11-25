Francia, panda lasciano zoo di Beauval: trasferiti in Cina

Dopo 13 anni allo zoo di Beauval, i panda giganti Huan Huan e Yuan Zi sono tornati a Chengdu, lasciando in Francia i loro gemelli di quattro anni, Yuandudu e Huanlili, che rimarranno fino al 2027. Oggi in molti, con le lacrime agli occhi, li hanno salutati un'ultima volta alla loro partenza. All'aeroporto di Roissy Charles de Gaulle, un rappresentante del ministro della Transizione ecologica, Mathieu Lefèvre, e un esponente dell'ambasciata cinese a Parigi. I due panda erano arrivati nel 2012 nell’ambito della storica “diplomazia dei panda” tra Francia e Cina. Durante il loro soggiorno, hanno contribuito a importanti studi su riproduzione, genetica e salute dei panda, e hanno dato alla luce tre cuccioli. Ora, a 17 anni, saranno trasferiti in Cina, dove riceveranno cure specializzate adeguate alla loro età avanzata. Specie rara e vulnerabile, gli orsacchiotti dalla testa bianca e con gli occhi circondati da macchie nere, si trovano in libertà soltanto in Cina, dove vengono utilizzati dal governo come strumento di influenza nelle relazioni internazionali. Tanto da aver dato vita alla "diplomazia del panda", sulla base della quale Pechino presta ogni tanto questi animali all'estero per rafforzare i rapporti con certi Paesi.