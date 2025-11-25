Offerte Black Friday
Australia, una forte grandinata ha colpito il Queensland

Mondo

Nella notte, la città di Brisbane è stata colpita da una forte grandinata che ha lasciato più di 95.000 case senza elettricità e danneggiato automobili, pannelli solari e tetti

