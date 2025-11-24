Offerte Black Friday
Grecia, prove accensione fiamma olimpica Milano-Cortina 2026

Si sono svolte con successo ad Olimpia, in Grecia, le prove di accensione della fiaccola per i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. La cerimonia ufficiale, prevista mercoledì 26 novembre, sarà spostata al chiuso a causa del maltempo. Dopo la staffetta greca, la fiamma raggiungerà l’Italia per un percorso di oltre 12.000 km fino all’apertura dei Giochi il 6 febbraio a Milano

