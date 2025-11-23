Il 22 novembre centinaia di manifestanti hanno sfilato a Washington dopo il raduno “Remove the Regime” al Lincoln Memorial. I partecipanti hanno chiesto l’impeachment, la condanna e la rimozione del presidente Donald J. Trump. L’iniziativa, organizzata dalla Removal Coalition, ha visto l’intervento del deputato texano Al Green. Dopo i discorsi e le esibizioni dei Dropkick Murphys e dell’artista Earth to Eve, la protesta si è spostata in corteo per le strade della capitale.
Washington, protesta contro il presidente Trump
