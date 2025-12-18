A Bruxelles, la protesta degli agricoltori contro l’accordo commerciale tra Ue e Mercosur è degenerata in violenza. I manifestanti hanno lanciato pietre e patate, sfondato finestre e spinto un trattore contro la polizia, che ha risposto con gas lacrimogeni e idranti
Prossimi video
Mercorsur, scontri a manifestazione agricoltori a Bruxelles
Mondo
Alluvioni in Bolivia, almeno 20 morti e dozzine di dispersi
Mondo
Ucraina, Yermolenko: Non credo in Trump come mediatore
Mondo
Bruxelles, la protesta degli agricoltori si intensifica
Mondo
Timeline, Consiglio Ue sugli aiuti all'Ucraina
Mondo
Zelensky: possiamo discutere su prestito ma Ucraina lotta per sua vita
Mondo
Scoperto il più antico dyrosauride nel Deserto Occidentale
Mondo