Bruxelles, la protesta degli agricoltori si intensifica

Mondo

A Bruxelles, la protesta degli agricoltori contro l’accordo commerciale tra Ue e Mercosur è degenerata in violenza. I manifestanti hanno lanciato pietre e patate, sfondato finestre e spinto un trattore contro la polizia, che ha risposto con gas lacrimogeni e idranti

