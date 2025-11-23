Paesi Bassi, voli fermi a Eindhoven a causa dei droni

Il 22 novembre il traffico aereo dell’aeroporto di Eindhoven è stato sospeso per alcune ore dopo ripetuti avvistamenti di droni. Le rotte sono state deviate intorno alle 20:00 e un volo Transavia da Alicante è stato temporaneamente dirottato su Rotterdam. Il ministro della Difesa Ruben Brekelmans ha annunciato la ripresa dei voli intorno alle 23:00, senza fornire dettagli sulle misure adottate. Il giorno precedente l’aeronautica dei Paesi Bassi aveva già usato armi contro droni avvistati sopra la base di Volkel.
