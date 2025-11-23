Israele attacca Libano per colpire Hezbollah: feriti

L’esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito un militante di Hezbollah nei sobborghi meridionali di Beirut. L’attacco ha provocato almeno 24 feriti tra i civili
