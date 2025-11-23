Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Australia, in migliaia senza elettricità dopo ciclone Fina

Mondo

Il 23 novembre circa 19.000 persone nel nord dell’Australia sono rimaste senza corrente a causa dei venti distruttivi del ciclone Fina. La tempesta, categoria 3, ha sfiorato la città di Darwin nella notte del 22 novembre con raffiche fino a 205 km/h. Le autorità hanno segnalato danni a edifici e strade allagate, ma nessun ferito. Il Bureau of Meteorology ha ricordato che cicloni di questa intensità possono provocare blackout diffusi e gravi danni a strutture e vegetazione.

Prossimi video

Washington, protesta contro il presidente Trump

Mondo

Venezuela, stampa Usa: pronta nuova fase operazione nel Paese

Mondo

Corea del Sud, domato incendio boschivo a Yangyang

Mondo

Australia, in migliaia senza elettricità dopo ciclone Fina

Mondo

Hawaii, vulcano Kilauea torna a eruttare con nuove colate

Mondo

Paesi Bassi, voli fermi a Eindhoven a causa dei droni

Mondo