Il 23 novembre circa 19.000 persone nel nord dell’Australia sono rimaste senza corrente a causa dei venti distruttivi del ciclone Fina. La tempesta, categoria 3, ha sfiorato la città di Darwin nella notte del 22 novembre con raffiche fino a 205 km/h. Le autorità hanno segnalato danni a edifici e strade allagate, ma nessun ferito. Il Bureau of Meteorology ha ricordato che cicloni di questa intensità possono provocare blackout diffusi e gravi danni a strutture e vegetazione.
Prossimi video
Washington, protesta contro il presidente Trump
Mondo
Venezuela, stampa Usa: pronta nuova fase operazione nel Paese
Mondo
Corea del Sud, domato incendio boschivo a Yangyang
Mondo
Australia, in migliaia senza elettricità dopo ciclone Fina
Mondo
Hawaii, vulcano Kilauea torna a eruttare con nuove colate
Mondo
Paesi Bassi, voli fermi a Eindhoven a causa dei droni
Mondo
Guerra in Ucraina, al G20 in Sudafrica, colloqui su piano di pace
Mondo