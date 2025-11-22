Siracusa, salvato scimpanzé tenuto in catene in casa

A Cassibile, nel Siracusano, i carabinieri hanno trovato uno scimpanzé tenuto in catene nella casa di un cittadino maltese. L’animale, proveniente dai mercati clandestini di Malta, era ferito e detenuto senza documenti. Sequestrato, è stato curato a Messina e trasferito al Bioparco di Roma. Nella casa scoperto anche un pappagallo Ecletto privo di documenti
