Siracusa, salvato scimpanzé tenuto in catene in casa

A Cassibile, nel Siracusano, i carabinieri hanno trovato uno scimpanzé tenuto in catene nella casa di un cittadino maltese. L’animale, proveniente dai mercati clandestini di Malta, era ferito e detenuto senza documenti. Sequestrato, è stato curato a Messina e trasferito al Bioparco di Roma. Nella casa scoperto anche un pappagallo Ecletto privo di documenti