Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Siracusa, salvato scimpanzé tenuto in catene in casa

Mondo

A Cassibile, nel Siracusano, i carabinieri hanno trovato uno scimpanzé tenuto in catene nella casa di un cittadino maltese. L’animale, proveniente dai mercati clandestini di Malta, era ferito e detenuto senza documenti. Sequestrato, è stato curato a Messina e trasferito al Bioparco di Roma. Nella casa scoperto anche un pappagallo Ecletto privo di documenti

Prossimi video

Siracusa, salvato scimpanzé tenuto in catene in casa

Mondo

Sorprendente sintonia Trump-sindaco di New York Mamdani

Mondo

Ucraina, Trump: alla fine Kiev dovrà accettare qualcosa

Mondo

Tregua Gaza, esercito israeliano bombarda area di Rafah

Mondo

Ucraina, Trump: Zelensky dovrà approvare piano oppure guerra

Mondo

Elena Kostyuchenko: prima le persone poi i territori

Mondo