Il piano Usa sull'Ucraina al centro del G20 in Sudafrica

Mondo

Il 22 novembre i leader della Coalizione dei Volenterosi si sono riuniti al G20 di Johannesburg per discutere la bozza americana in 28 punti sulla pace in Ucraina. La dichiarazione finale riconosce il testo come una base utile ma da perfezionare. I Paesi coinvolti hanno ribadito che i confini non possono essere modificati con la forza. Restano forti preoccupazioni sulle limitazioni proposte alle forze armate ucraine.

