Hawaii, lava dal cratere del vulcano Kilauea

Alle Hawaii, il vulcano Kilauea ha eruttato. L’osservatorio hawaiano prevede un nuovo episodio tra domenica 23 e martedì 25 novembre. Kilauea, tra i vulcani più attivi al mondo, erutta in modo intermittente dal 23 dicembre 2024

