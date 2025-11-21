Offerte Black Friday
Vietnam, decine di morti per piogge torrenziali e frane

Mondo

Il 20 novembre il bilancio dell’ondata di piogge, alluvioni e frane che ha colpito il Vietnam centrale ha superato le 40 vittime. In tre giorni sono caduti oltre 1.500 millimetri di pioggia, sommersi interi villaggi nelle province di Khanh Hoa e Dak Lak. I residenti sono fuggiti tra strade distrutte e invase dall'acqua, mentre oltre mezzo milione di case è senza elettricità. Le inondazioni stanno rallentando anche il raccolto di caffè e l’agenzia meteo nazionale avverte di nuovi rischi di frane e ulteriori precipitazioni nelle prossime ore.

