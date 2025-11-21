In Cile cinque turisti sono morti dopo essersi persi durante una bufera di neve nel Parco Nazionale Torres del Paine. Gli escursionisti si trovavano nei pressi di un accampamento quando una tempesta ha prodotto condizioni di scarsa visibilità e venti fino a 193 km/h. La Corporazione Forestale Nazionale ha avviato un'indagine per determinare la dinamica dell’incidente.
Prossimi video
Ucraina, cosa prevede il piano di pace Usa in 28 punti
Mondo
Città del Messico, manifestanti in piazza contro corruzione
Mondo
Pakistan, esplosione fabbrica Faisalabad: almeno 15 morti
Mondo
Cile, tragedia Torres del Paine: indagini in corso
Mondo
Bevilacqua: "Il piano di pace si poteva fare già tre anni fa"
Mondo
Craxi: "Il piano di pace è debole"
Mondo
Cop30, incendio durante negoziati: delegati evacuati
Mondo