Cile, tragedia Torres del Paine: indagini in corso

Mondo

In Cile cinque turisti sono morti dopo essersi persi durante una bufera di neve nel Parco Nazionale Torres del Paine. Gli escursionisti si trovavano nei pressi di un accampamento quando una tempesta ha prodotto condizioni di scarsa visibilità e venti fino a 193 km/h. La Corporazione Forestale Nazionale ha avviato un'indagine per determinare la dinamica dell’incidente.

