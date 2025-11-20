Indonesia, eruzione vulcano Semeru: evacuazione a Giava. Video

L'eruzione sta causando enormi danni. Numerose case sono state sventrate e le strade sono state ricoperte da uno spesso strato di fango e cenere. L’allerta resta al massimo livello dopo l’eruzione del 19 novembre, che ha lanciato cenere, lava e rocce per 13 km lungo i versanti

Continua l’eruzione del vulcano Semeru, situato sull'isola indonesiana di Giava, costringendo all'evacuazione i villaggi della zona. Dalla cima del monte si è alzata una colonna di cenere vulcanica di sette chilometri sommergendo anche i villaggi. Non si sono registrate vittime a seguito dell'eruzione. Piu' di 300 persone sono state evacuate da tre villaggi a più alto rischio nel distretto di Lumajang e trasferite in rifugi organizzati dal governo. Le autorità indonesiane hanno elevato al massimo livello l'allerta nella parte orientale dell'isola di Giava dove si trova il vulcano, dopo che la sua eruzione che ha proiettato nuvole di materiale a oltre 8 chilometri d'altezza. La popolazione è stata invitata "a non svolgere attività in un raggio di otto chilometri intorno al Semeru a causa del rischio di essere colpiti da proiezioni di rocce". L'aeroporto internazionale Ngurah Rai, nella vicina isola di Bali, è aperto. L'Indonesia si trova sulla "cintura di fuoco" del Pacifico, dove l'incontro delle placche continentali comporta una significativa attività vulcanica e sismica e ha circa 130 vulcani attivi. Il Semeru, alto 3.676 metri, è uno dei circa 130 vulcani attivi dell’Indonesia, situata nel “Pacific Ring of Fire”, area tra le più sismiche al mondo. Nel 2021, l'eruzione del Semeru causò la morte di oltre 50 persone e il danneggiamento di più di 5.000 case..