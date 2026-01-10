Australia, gravi incendi boschivi distruggono decine di case

In Australia, nello Stato di Victoria, gravi incendi boschivi hanno devastato oltre 300.000 ettari di boscaglia. Le fiamme hanno anche distrutto circa 130 abitazioni e lasciato senza corrente più di 38.000 tra case e aziende.
