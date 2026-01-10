Offerte Sky
Iran, nuove proteste nonostante minacce regime: vittime

Mondo

In Iran le proteste contro il carovita arrivano al quattordicesimo giorno consecutivo. Nonostante il blackout di internet, da Teheran arrivano immagini delle manifestazioni. I bilanci delle vittime restano contrastanti: un medico iraniano parla di oltre 200 morti, mentre le Ong indicano numeri più bassi e difficili da verificare. Gli Stati Uniti ribadiscono il sostegno ai manifestanti, mentre il regime minaccia repressione senza clemenza

