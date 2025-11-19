Offerte Black Friday
Nigeria, attentato in una chiesa a Eruku: almeno 2 morti

Mondo

A Eruku, in Nigeria, degli uomini armati hanno attaccato una chiesa uccidendo almeno due persone e rapendo il pastore e alcuni fedeli. La polizia è intervenuta sulla scena dopo gli spari e ha ritrovato i corpi delle vittime all’interno e all’esterno dell’edificio.

