Dazi, Casa Bianca a Sky TG24: "Nessuna tariffa aggiuntiva su pasta"

Mondo

Ai microfoni di Sky TG24 Kush Desai, viceportavoce Casa Bianca, chiarisce che nessun dazio aggiuntivo ha colpito la pasta italiana negli Stati Uniti, ma che si tratta piuttosto della legislazione anti-dumping a cui le aziende possono ancora ottemperare

