Ai microfoni di Sky TG24 Kush Desai, viceportavoce Casa Bianca, chiarisce che nessun dazio aggiuntivo ha colpito la pasta italiana negli Stati Uniti, ma che si tratta piuttosto della legislazione anti-dumping a cui le aziende possono ancora ottemperare
Prossimi video
Dazi, Casa Bianca a Sky TG24: "Nessuna tariffa aggiuntiva su pasta"
Mondo
Russia, donna minaccia con machete tassista per la musica. VIDEO
Mondo
Stoccolma, bus si schianta contro pensilina: diversi morti
Mondo
Gli Stati Uniti annunciano operazione anti-narcos in Venezuela
Mondo
Brasile, attivisti indigeni bloccano l'ingresso alla COP30
Mondo
Gaza, la pioggia allaga gli accampamenti degli sfollati
Mondo
Ucraina, raid russi sul paese, Mosca avanza a Pokrovsk
Mondo