Lo scrittore americano, in libreria con "Stato di sogno", è l'ospite di "Incipit" di questa settimana. L'anticipazione della nuova puntata della rubrica dedicata ai libriTutte le puntate di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24
Prossimi video
Puchner: "Scrivere significa mettere un po' di me"
Mondo
Incipit, Eric Puchner racconta "Stato di sogno"
Mondo
Ponte viene scosso violentemente dal tifone
Mondo
Sky Tg24 Mondo, l'Afghanistan dell'isolamento e dei diritti negati
Mondo
Proteste Tanzania, l'appello dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani
Mondo
Medioriente, primo sì della Knesset alla pena di morte per i terroristi
Mondo
Centinaia di morti e detenuti nelle proteste in Tanzania dopo elezioni
Mondo